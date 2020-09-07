Иностранцы-собственники жилья в России смогут регистрировать у себя мигрантов
Гражданам других государств, имеющим в собственности недвижимость в РФ, разрешили регистрировать у себя мигрантов. Соответствующий федеральный закон, подписанный Владимиром Путиным в июне 2020 года, вступил в силу.
Поправки в документ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» были внесены еще раньше.
С этого дня в качестве принимающей стороны может выступать иностранец или человек без гражданства. Он имеет право в соответствии с российским законодательством предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранцам.
А участников государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей освободили от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий одного месяца со дня въезда.