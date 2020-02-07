Гимнастка Солдатова оказалась в психосоматическом отделении больницы

Гимнастку Солдатову не отпустили вчера из больницы, пишут СМИ. Она сейчас в психосоматическом отделении, и к ней нельзя. Сама спортсменка 6 февраля говорила, что в полном порядке и собирается на тренировку. «360» получил комментарий тренера Солдатовой.

«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — рассказали РИА «Новости» в НИИ имени Склифосовского.

После сообщения о том, что Солдатова до сих пор в больнице, «360» связался с тренером Анной Дьяченко. Та прокомментировала новость о состоянии девушки, но без какой-либо конкретики.

«Если Саша была вчера на репетиции, значит, у Саши все прекрасно», — заявила собеседница.

В четверг, 6 февраля, в СМИ появилась информация, что титулованную российскую гимнастку Александру Солдатову положили в больницу после попытки покончить с собой. Позже тренер Анна Дьяченко заявила, что со спортсменкой все в полном порядке. Сама Солдатова записала видеообращение в Instagram, в котором попросила не верить прессе и рассказала, что готовила утром завтрак, случайно порезалась и решила на всякий случай заехать в больницу.

«Тут пишут такой кошмар — вены, порезалась <…> жива-здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте. Все супер, сейчас поеду на тренировку», — сказала гимнастка.