У Ржевского мемориала развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире

Сегодня у Ржевского мемориала Советскому солдату волонтеры развернули самую большую в мире Георгиевскую ленту. Акция прошла в День государственного флага России.

Как написало РИА «Новости» со ссылкой на руководителя всероссийского движения «Волонтерская рота» Антона Демидова, в мероприятии приняли участие 500 активистов.

«Сегодня на этой священной земле, у подножия мемориала Советскому солдату мы разворачиваем самую большую Георгиевскую ленту в мире», — рассказал он, добавив, что площадь ленты составила 2100 квадратных метров. Потом участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Сегодня в России отпраздновали День государственного флага. Праздник был установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа. Сегодня также перед зданием московского Музея Победы развернули огромный триколор общей площадью одну тысячу квадратных метров. В Подмосковье праздник отметили автопробегом, викторинами и шествием со стометровым полотнищем.