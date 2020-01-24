У российских студентов может появиться своя потребительская корзина

У российских студентов и учащихся может появиться своя — отдельная, —потребительская корзина. В ней будут горький шоколад, орехи и кофе.

С предложением о формировании корзины для студентов выступил депутат Госудумы Виктор Зубарев, пишет РИА ФАН.

В потребительскую корзину для студентов должны входить продукты, способствующие работе интеллекта. Также они должны благотворно влиять на физическое состояние молодых людей, считает парламентарий. В корзине среди прочего должны быть орехи, горький шоколад, сухофрукты и семена, ягоды, зелень, кофе и зеленый чай.

Студенты нуждаются в льготах и поддержке со стороны государства, утверждает Зубарев. А вышеперечисленные продукты, по его мнению, окажут положительное влияние на жизнедеятельность молодежи.

Глава России Владимир Путин ранее заявил, что в потребительской корзине россиян не хватает овощей, рыбы и мяса, поэтому всю структуру нужно пересмотреть и скорректировать. Путин также уточнил, что от потребительской корзины зависит размер прожиточного минимума в стране, и, как следствие, минимальный размер оплаты труда.