У российских студентов может появиться своя потребительская корзина
С предложением о формировании корзины для студентов выступил депутат Госудумы Виктор Зубарев, пишет РИА ФАН.
В потребительскую корзину для студентов должны входить продукты, способствующие работе интеллекта. Также они должны благотворно влиять на физическое состояние молодых людей, считает парламентарий. В корзине среди прочего должны быть орехи, горький шоколад, сухофрукты и семена, ягоды, зелень, кофе и зеленый чай.
Студенты нуждаются в льготах и поддержке со стороны государства, утверждает Зубарев. А вышеперечисленные продукты, по его мнению, окажут положительное влияние на жизнедеятельность молодежи.
Глава России Владимир Путин ранее заявил, что в потребительской корзине россиян не хватает овощей, рыбы и мяса, поэтому всю структуру нужно пересмотреть и скорректировать. Путин также уточнил, что от потребительской корзины зависит размер прожиточного минимума в стране, и, как следствие, минимальный размер оплаты труда.