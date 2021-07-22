У российских олимпийцев не нашли коронавирус

Все российские спортсмены, которые приехали в Токио на Олимпиаду, здоровы. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«В команде все здоровы. Медицинский центр в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами. Случаев с COVID-19, никаких инцидентов в нашей команде нет», — цитирует РИА «Новости» Позднякова.

В то же время он назвал объективными опасения о том, что кто-то еще может заболеть. Обезопасить себя можно, лишь соблюдая необходимые требования.

Мы выстроили максимально возможную систему безопасности, но никто не застрахован от того, что может случиться положительный диагноз COVID-19 Станислав Поздняков.

Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин получил положительный текст на коронавирус перед вылетом в Токио, когда он находился на базе во Владивостоке. Из-за этого он пропустит Олимпийские игры.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Но часть соревнований уже началась до официального старта Олимпиады. Программу открыл матч по софтболу между японками и австралийками.