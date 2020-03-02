У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус

Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы. Они показали отрицательные результаты на коронавирус.

Ни у кого из них нет повышенной температуры и других симптомов.

«Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные», — заявила глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская. Ее слова процитировала пресс-служба правительства Приморья.

Сейчас пассажиры Diamond Princess находятся в инфекционном отделении краевой клинической больницы Владивостока. Их состояние здоровья врачи проверяют каждый день. Повторно анализы проверяют в научно-исследовательском центре «Вектор» в Новосибирске.

Корабль Diamond Princess вышел из японского порта Йокогама 20 января, обратно в Японию лайнер вернулся 3 февраля. Круизное судно с несколькими тысячами пассажиров посадили на карантин из-за одного пожилого туриста. Его путешествие закончилось чуть раньше — он вышел в Гонконге. Позже оказалось, что мужчина заражен коронавирусом. По данным «Интерфакс», вирус подтвердился у 705 пассажиров и членов экипажа. Позже в феврале карантин с круизного лайнера сняли.

Новый тип коронавируса COVID-2019 зарегистрировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. Позже вирус распространился по КНР и за ее пределами. Сейчас наиболее тяжелая ситуация сложилась в Италии, Иране и Южной Корее. В Республике Корея число инфицированных превысило четыре тысячи человек. Всего в мире заболели более 80 тысяч.