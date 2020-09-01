У россиян появилась возможность без суда списать личные долги

С 1 сентября российские должники смогут подать в МФЦ заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке. Закон позволит гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство, пишет РБК.

Этим правом физлица и индивидуальные предприниматели (ИП) смогут воспользоваться, если размер денежных обязательств находится в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей. Штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции не должны входить в указанную сумму.

Кроме того, в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у него имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Только после этого гражданин может обратиться в МФЦ по вопросу внесудебного банкротства. В заявлении гражданин должен перечислить все свои обязательства и кредиторов. МФЦ проверяет в базе ФССП основания для банкротства и в течение четырех рабочих дней запускает процедуру. Однако, под «защиту» не попадают долги заемщика, которые он сам не перечислил в заявлении о банкротстве, а также обязательные платежи вроде алиментов или возмещения вреда.

В течение всей процедуры внесудебного банкротства гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, или совершать другие обеспечительные сделки. В том случае, если в процессе процедуры в собственность гражданина поступает какое-либо имущество, он должен уведомить об этом МФЦ в течение пяти рабочих дней. Тогда МФЦ включает в ЕФРС о банкротстве сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина.