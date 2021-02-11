«У ребенка глаз нет»: отец из Дагестана рассказал, как заметил подмену детей на куклы

В Дагестане отец, заявивший, что его детей подменили на кукол, подробно рассказал свою версию произошедшего полицейским. По его словам, подмену они заметили только на похоронах. Дело до сих пор остается запутанным.

Видео с историей опубликовало МВД по Дагестану в своем Instagram. Мужчина отметил, что близнецы появились на свет здоровыми в ночь на 3 февраля. После женщина попала в реанимацию, выписали ее 7 февраля.

На следующий день ей принесли новорожденных, врачи потом хотели их унести, но мать не дала. А в ночь на 9 февраля медики констатировали смерть. Младенцы умерли от кровоизлияния в мозг.

Мужчина также добавил, что умерших детей им выдали завернутых в погребальное одеяло. Более того, родственников попросили не открывать одеяла, но в семье настояли на обратном.

«Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда. <…> Я начал лицо открывать у первого ребенка — глаз нет. Начал второго открывать — то же самое», — рассказал он.

По словам мужчины, младенцы родились в перинатальном центре № 1 в Ставрополе. Тем не менее в местном Минздраве опровергли информацию о подмене. По их данным, ни в этом, ни в прошлом году такая пациентка не поступала ни в один из перинатальных центров города. Также она не числится и в других подобных медучреждениях.

Кроме того, перинатальный центр № 1 оснащен 190 видеокамерами. Они работают на всех этажах. Делом занялась полиция. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров тоже пообещал разобраться в ситуации.