Великий пост начался у православных россиян

Православные встречают Великий пост. В 2021 году он продлится с 15 марта по 1 мая. В это время верующие должны ограничивать себя в еде и увеселениях, а также уделить особое внимание духовной жизни.

Накануне начала поста, в Прощеное воскресенье, патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил богослужение в храме Христа Спасителя. Он произнес проповедь, после которой попросил прощения у присутствующих.

Вечером в понедельник патриарх начнет там же читать канон Андрея Критского. Этот канон еще называют покаянным, поскольку каждое его песнопение завершается словами: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

В Великий пост прихожане отказываются от мяса, рыбы, яиц, молока, растительного масла, вина, а также от употребления пищи чаще, чем раз в день, сказано на сайте Московской патриархии.

Есть несколько исключений. По выходным разрешается употреблять растительное масло, вино и есть дважды в день (кроме субботы на Страстной седмице).

А в праздник Благовещения и в Вербное воскресенье можно готовить рыбу. Накануне Вербного воскресенья разрешается также есть рыбную икру.

Священники рекомендуют подходить к посту разумно: «Нельзя браться за то, что нам не по силам».

Великий пост — подготовка к Пасхе — Воскресению Христову, которое в этом году отметят 2 мая.