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    16 июня 2021, 00:37

    Проценко предположил, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

    Александра Ломейко

    Переболевшим COVID-19 можно не прививаться около девяти месяцев после болезни. Столько сохраняется иммунитет к коронавирусной инфекции.

    Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» объяснил, что точной уверенности в указанных сроках нет. Только понимание.

    «Сейчас есть понимание, <…> что это как минимум девять месяцев. Накопили данные, и может окажется, что это не девять месяцев, а год», — сказал он.

    Проценко признался, что медики пока не могут определить, насколько длительным окажется иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни. Пока что их предположения строятся вокруг девятимесячного срока.

    «Прошло полтора года, у нас накопились данные от первых заболевших, и мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни — это около девяти месяцев», — подчеркнул Проценко.

    Понимание от первых добровольцев о длительности иммунного ответа на вакцину, по мнению главврача Коммунарки, поступит в ближайшие полгода.

    Ранее Проценко указал на сложности в лечении COVID-19, поскольку вирус мутировал. Разработанная за время пандемии терапия не работает.