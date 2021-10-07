«У него такой характер». Избиение москвича в метро шокировало его коллег

Коллеги Романа Ковалева, которого жестоко избили в московском метро, были шокированы, когда узнали о произошедшем. Арт-директор сети Shushas Игорь Коновалов рассказал «360», что Роман — позитивный и неконфликтный человек. На него ни разу никто не жаловался.

«Рома у нас работает больше двух лет. Его любит не только весь персонал, но и все гости. Он позитивный и добрый человек. Вся эта ситуация произошедшая для всех была шоковой новостью», — сообщил Коновалов.

Арт-директор Shushas отметил, что Роман прекрасно ладит со всеми людьми. И когда стало известно об избиении в метро, сразу было понятно, что с его стороны не могло быть никакой агрессии.

«По нему было понятно изначально, что он всегда заступится и встанет на защиту людей, потому что у него такой характер», — отметил он.

Роману потребуется еще какое-то время, чтобы восстановиться. Сейчас он в больнице, где ему предстоит несколько операций. На работе будут ждать его возвращения. Увольнять молодого человека никто не собирается.

«Мы будем ждать его и чествовать как героя», — сказал Коновалов.

Врачи планируют вправить Ковалеву нос, а также скорректируют зрение. Молодой человек ранее рассказал о своем самочувствии.

Роман Ковалев был избит тремя дагестанцами в метро после того, как заступился за девушку. Нападавших задержали и поместили под арест.