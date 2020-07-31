«У него синдром Раскольникова». Ефремов захотел в тюрьму

Он в тюрьме хочет сидеть. Он насмотрелся пьесок. У него синдром Раскольникова. Он уверен, что его осудят. Иван Охлобыстин актер

По словам Охлобыстина, самое страшное наказание для Ефремова — это он сам. Сам он советует другу, когда это все закончится тот «честно отсидит», заняться режиссурой.

Ранее в интервью YouTube-каналу Metametrica Охлобыстин говорил, что Ефремов совершил преступление, поскольку «заигрался».

«Причем его сделала таким не театральная тусовка. Она пьющая, но стабильная. Они недаром говорят, что не работают, а служат… А вот что касается оппозиционно-театральных выступлений про Путина и против Путина, там компашка мутная», — говорил артист.

Михаил Ефремов крестный старшей дочери Охлобыстина Анфисы.

«Он острый на язык. У него есть минусы, которые привели к этой катастрофе, но я ничего не могу с этим сделать», — говорил Охлобыстин, отмечая, что даже если бы Ефремов был людоедом, то остался бы его другом.

По мнению актера, Ефремова следует приговорить к условному сроку, «но так, чтобы на весь его период он мог находиться лишь дома и в театре».

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял Захаров. Водитель фургона умер в больнице. Ефремов в момент ДТП был сильно пьян. Он находится под домашним арестом.