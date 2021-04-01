«У него шок»: Адвокат Сергей Жорин навестил Эдварда Била в ОВД

В ОВД, куда после аварии на Садовом кольце привезли блогера Эдварда Била, приехал адвокат Сергей Жорин. Сначала он намерен изучить обстоятельства случившегося, рассказал корреспондент «360».

Жорин подчеркнул, что выполняет «свою профессиональную деятельность» и пока не намерен комментировать ДТП.

«Чтобы вам что-то сказать, мне надо узнать обстоятельства. На данный момент я знаю обстоятельства из СМИ. Они противоречивы», — сказал он.

После беседы с блогером адвокат заявил, что у подозреваемого в массовой аварии в центре Москвы Эдварда Била шок.

«Пока он не может сформулировать свою позицию о виновности или невиновности в ДТП», — пояснил Жорин. Он не исключил, что молодой человек получил в результате столкновения травму: Бил пожаловался на сильные боли в спине.

Против блогера возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Била могут отправить в колонию на срок до двух лет.

По информации из открытых источников, цены на услуги московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» разные. Устная разовая консультация, например, стоит 3000 рублей, а представление интересов в суде первой инстанции по уголовному делу — 100 000 рублей.

Сам Жорин в беседе с сайтом Teleprogramma.pro заявлял, что его услуги в зависимости от сложности дела стоят от 200 до 500 евро в час.