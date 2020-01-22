«У него не голова, а компьютер!». Гендиректор Пермского театра оперы и балета — о новом главе Минэкономразвития
Гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов обсудил с RT назначение экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития РФ.
«У Максима Геннадьевича не голова, а компьютер!» — отметил Борисов.
Решетников запомнился ему как очень строгий и принципиальный руководитель, под началом которого было интересно и ответственно работать. По его словам, работа с министром требует хорошего владения информацией, так как он очень внимателен и «въедлив с документами».
«Новая должность — мне кажется, это как раз то, что Максиму Геннадьевичу нужно», — резюмировал гендиректор театра.