    22 января 2020, 18:50

    «У него не голова, а компьютер!». Гендиректор Пермского театра оперы и балета — о новом главе Минэкономразвития

    Артур Блянихов

    Гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов обсудил с RT назначение экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития РФ.

    «У Максима Геннадьевича не голова, а компьютер!» — отметил Борисов.

    Решетников запомнился ему как очень строгий и принципиальный руководитель, под началом которого было интересно и ответственно работать. По его словам, работа с министром требует хорошего владения информацией, так как он очень внимателен и «въедлив с документами».

    «Новая должность — мне кажется, это как раз то, что Максиму Геннадьевичу нужно», — резюмировал гендиректор театра.