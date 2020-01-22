«У Максима Геннадьевича не голова, а компьютер!» — отметил Борисов.

Решетников запомнился ему как очень строгий и принципиальный руководитель, под началом которого было интересно и ответственно работать. По его словам, работа с министром требует хорошего владения информацией, так как он очень внимателен и «въедлив с документами».

«Новая должность — мне кажется, это как раз то, что Максиму Геннадьевичу нужно», — резюмировал гендиректор театра.