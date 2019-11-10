«У него не было куража». Коллега Паши Фейсконтроля рассказал о последней встрече с ним

Один из главных промоутеров Москвы Андреас рассказал «360» о том, как познакомился с Пашей Фейсконтролем, совместной работе и последнем проекте, в котором они вместе работали. Он предположил, что могло подорвать здоровье знаменитого в клубной тусовке столицы человека.

«Мы с Пашей знакомы 18 или 19 лет. Работали в таком легендарном проекте как „Шамбала“. Он стоял на входе, на воротах, а я делал вечеринки. Паша многих не пускал, не пускал лохов. И вообще был с очень хорошим вкусом. Парень, который мог правильно сказать нет, не обидеть», — рассказал Андреас.

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Он пояснил, что со временем их с Пашей пути разошлись. Они ушли каждый в свое направление, стали конкурентами. Но всегда здоровались, общались, не враждовали.

«Это, наверное, самый крутой фейсконтрольщик в те лихие нулевые годы, когда олигархи и вообще все богатые люди тусовались в России, еще никто не уезжал. Он знал всех», — сообщил Андреас.

По его словам, после кризиса 2008 года пошел серьезный спад в клубной сфере. Проекты стали закрываться один за другим.

«Конечно, годы идут, мы не молодеем. Предложения в работе, наверное, стали не самые лучшие. Мы пересеклись с Пашей этим летом, работали на террасе My Moscow, делали совместные мероприятия. Он был уже немножко потухший. Видно, что это был не его уровень. Ему тяжело было включиться в работу, потому что не было куража. Думаю, это связано с переживаниями. Потому что ушли наши товарищи, коллеги. Ребята, которые олицетворяли эпоху. Пашка был хорошим парнем. Жаль, конечно. Хотелось бы с ним поговорить, но, увы», — добавил промоутер.