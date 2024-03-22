Эксклюзив 22 марта 2024, 18:56 «У нее есть проблемы». В Люберцах женщина бросила собаку, привязав ее к забору Приют «Домик Мелкашей» в Люберцах принял брошенную хозяевами собаку Unsplash

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В Люберцах женщина бросила собаку, привязав ее к забору. Животное доставили в приют «Домик Мелкашей». О состоянии животного «360» рассказала сотрудница учреждения Ульяна.

Она отметила, что в приюте не знают, кто оставил питомца.

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«Состояние у нее нормальное. У нее есть проблемы с суставами, но это тоже возрастное, и нужно было хозяевам своевременно эти суставчики оперировать. <…> Обследоваться полностью она будет завтра. Инфекционных заболеваний у нее нет по анализам», — сообщила Ульяна.

Она добавила, что порода собаки — китайская хохлатая, ее возраст, скорее всего, превышает 10 лет. Питомцу будут искать дом после медицинского обследования.

Она поедет на следующей неделе к ортопеду, к врачу. Она поедет делать УЗИ, чтобы посмотреть, есть у нее пиометры или нет. Если есть пиометры, ее будут оперировать. Ульяна сотрудница приюта «Домик Мелкашей»

Ульяна рассказала, что не знает, во сколько именно обнаружили брошенного пса.

«Я не знаю, во сколько ее нашли, там есть время на камере. <…> К нам она приехала в 12-м часу ночи», — добавила сотрудница приюта.

В Telegram-канале «Домика Мелкашей» подробно описали случившееся, назвав это примером вопиющей жестокости и безразличия.

«Собачка по-настоящему страдает: плачет, скулит и ищет в каждом человеке хозяина. Она мечется в полном непонимании, что произошло. Как может собака понять, что ее предали? Ведь сама бы она никогда так не поступила», — написали представители приюта.

В феврале полиция и МЧС в Люберцах вызволили собаку, брошенную в запертой квартире. Правоохранителей и спасателей вызвали неравнодушные соседи.