Среди предлагаемых нововведений: сокращение перечня ошибок при сдаче с 17 до 15, а также включение в список грубых нарушений не пристегнутый ремень безопасности и использование во время движения телефона и (или) другого средства связи.

По словам Форманчука, со своей стороны ГИБДД хочет сделать так, чтобы люди, сдающие на права, были подготовлены.

«Но они это делают не для реального результата. У нас все делают для статистики. Потому что с каждого спрашивают», — заметил собеседник информагентства.

В свою очередь автоэксперт Вячеслав Субботин пришел к выводу, что новые правила помогут студентам, у которых будет меньше нервозности и больше времени на анализ.

«Это [новые правила сдачи экзамена] не сделает жизнь автомобилистов более тяжелым», — добавил специалист.