«У нас тут все по плану»: школа в Сургуте решила закупить фуражки НКВД

Средняя общеобразовательная школа № 5 в Сургуте решила закупить 10 фуражек НКВД. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Помимо этих головных уборов, школе также требуются пилотки, кирзовые сапоги, гимнастерки, галифе, юбки, ремни и другие предметы формы времен Великой Отечественной войны. Сумма заказа составляет до 600 тысяч рублей.

Представители школы в комментарии изданию «Подъем» объяснили, что фуражки нужны для нескольких театральных постановок.

«Мы ежегодно участвуем в мероприятиях, посвященных дням памяти Великой Отечественной войны. Нам нужно это для театральных постановок. Для нескольких», — заявили в учебном заведении.

По словам сотрудников, каждый год во время этих постановок у них всегда возникают «сложности с атрибутикой», поэтому среди прочего потребовались и фуражки НКВД из василькового сукна с краповым околышем и малиновыми кантами.

«У нас есть специалист, который этим занимается. Поэтому у нас тут все по плану», — заключили в школе.