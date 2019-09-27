«У нас свои понимания». Северную Осетию призвали отказаться от логотипа Лебедева после оскорблений «Матерей Беслана»

Осетинский депутат предложил властям своего региона отказаться от логотипа, разработанного Студией Артемия Лебедева после его высказываниях о «Матерях Беслана». Дизайнер обвинил матерей в спекуляциях на теме теракта в попытке получить «политические пироги».

«Он (Лебедев — прим.ред.) начал высказывать свое непонятное мнение по поводу того, что здесь произошло (теракт в школе Беслана 2004 году — прим.ред.), а мы трепетно относимся к этому. Какое бы отношение ни было к этим матерям, мы никому не позволим высказываться ни в какой форме, тем более в грубой. Это такая щепетильная тема, нельзя так высказываться», — объяснил «360» депутат собрания представителей Правобережного района Харитон Татров.

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Он направил главе республике Вячеславу Битарову письменное обращение, в котором попросил не использовать логотип студии Артемия Лебедева. В обращении, копия которого есть в распоряжении «360», депутат написал, что Лебедев перешел «все мыслимые и немыслимые грани, что автоматически делает его нерукопожатным». По его словам, после высказывания о «Матерях Беслана» ни один житель Северной Осетии не будет иметь с Лебедевым никаких дел.

«Вячеслав Зелимханович, обратите внимание на этот вопрос и поставьте точку в потоках грязи, льющейся на пострадавших. Вашего вмешательства ждут как жертвы террористического акта в школе № 1, так и все остальные граждане Северной Осетии», — говорится в письме.

В то же время в разговоре с «360» Татров признал, что логотип, созданный Лебедевым, ему не нравился и до критики «Матерей Беслана».

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«У нас национальная республика. Определенные есть вкусы и понимания. Логотип не соответствует нам», — подчеркнул Татров.

Лебедев написал пост с критикой в своем блоге две недели назад.

«Это нельзя забыть, но при этом бегать, как эти бесконечно создающиеся и впоследствии спекулирующие на трагедии комитеты, которые множатся, чтобы привлекать к себе внимание и получать как можно больше политических пирогов вместо того, чтобы просто похоронить своих детей и просто жить дальше», — цитирует дизайнера сайт «Регион онлайн».

После этого высказывания жители Северной Осетии раскритиковали поведение дизайнера в соцсетях. Организация «Совет женщин Владикавказа» также призвала власти республики отказаться от использования логотипа, сообщил сайт kp.ru.

Дизайнерская студия Артемия Лебедева представила логотип Северной Осетии — Алании в начале февраля. Он выполнен в неоновых цветах. В качестве изображения выбраны горы и барс.