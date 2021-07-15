«У нас скоро не останется специалистов». Водитель скорой в Костроме рассказал о ситуации с нехваткой врачей

Водитель скорой из Костромы рассказал о ситуации с нехваткой врачей в городе. По его словам, со станции скорой помощи ушли более половины работников и скоро будет некому учить молодых сотрудников. Об этом он сообщил «360».

Водитель рассказал, что обстановка на станции скорой помощи в Костроме сложная. И длится она уже полгода. Люди работают на износ. Доплаты производят, но в малом количестве. Руководство сократило доплаты наполовину. Зарплаты маленькие.

К ним пришла работать молодежь, но водитель не знает, сколько пришло народу. Однако ему известно, что больше половины со станции ушли. Среди них и те, кто недавно пришел на работу. Новых работников было недостаточно, чтобы закрыть недостачу кадров. Не хватает фельдшеров, врачей.

Мужчина отметил, что после окончания училища людей все равно нужно учить.

«Теория — это теория. На практике, вы знаете, все совершенно по-другому. У нас скоро не останется специалистов, которые бы молодым могли передать этот опыт», — сказал он.

По его словам, на станции всегда заявлено 18 бригад, но из них пять-шесть, а то и больше, бывает, что не работают.

«Остается 12. Две кардио-, одна психбригада и в лучшем случае одна детская. Остается восемь бригад, из них четыре ковидные. И четыре бригады обслуживают остальные все вызовы», — отметил он.

Каждая бригада обслуживает за сутки порой по 25–27 вызовов. Поэтому нагрузка колоссальная, объяснил собеседник.

Заболеваемость ковидом на станции, по его словам, не такая уж повальная. Обычно люди берут больничный. Средства защиты выдаются, особенно ковидным бригадам.

Костромские врачи ранее пожаловались, что число бригад скорой помощи в городе стремительно сокращается. Врачи массово заболевают ковидом, а заменить их некому. Местным жителям все чаще предлагают платные медицинские услуги.