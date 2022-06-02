Духовенство не должно вмешиваться в политику и обсуждать политические вопросы. Священнослужителям сосредоточиться на вопросах духовных, чего и ждут от них люди, идущие в церковь, отметил в беседе с «360» настоятель Храма Георгия Победоносца в Нахабине Павел Островский.

Он отметил, что политика в широком смысле — это «все, что вокруг нас происходит», поэтому церковь в нее «все равно вовлекут». Но священнослужители, не занимающий особый пост — например, пост патриарха, — должны в первую очередь рассуждать о Боге.

«Если брать в целом духовенство мне кажется, оно должно говорить о том, что ждут от них люди. Если я пришел к пульмонологу, я жду, что мне расскажут про мои легкие. Если пришел к садовнику, я жду, чтобы мне рассказали про сад, а не про спецоперацию, а если пришел в церковь — чтобы мне рассказали про Бога», — рассудил настоятель.

«Не хочу играть в эти игры»

Павел Островский признался, что ввел запрет на обсуждение политики в церкви. По его мнению, все «житейское, земное» должно оставаться снаружи. Тот, кто нарушит это правило, «будет отодвинут в сторону».

«Мои прихожане счастливы, что у нас в храме не обсуждается политика. У нас есть русские, украинцы, евреи, грузины — кого только нет. И они стоят рядом молятся», — заметил священнослужитель.

Источник фото: телеканал «360»

На вопрос о том, какой позиции придерживается он сам, Островский ответил, что не хочет «играть в эти игры».

«Мне кажется, есть хорошая позиция: каждый должен заниматься своим делом. <…> А если уж начинать высказываться, ты должен быть крупным специалистом», — считает настоятель церкви.

Островский отметил, что на самом деле никому, как правило, не интересна позиция собеседника по заданному вопросу. Люди хотят услышать от другого свою точку зрения, а не чужое мнение.