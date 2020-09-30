«У многих гостей возникало недоумение». Ресторатор оценил систему онлайн-чаевых

Напомним, с 1 января 2021 года будут действовать новые правила защиты прав потребителей услуг общественного питания, в список которых попал и запрет на включение чаевых в чек.

По словам специалиста, не все заведения включают чаевые в счет, такая политика были введена в меньшинстве заведений.

«С точки зрения любого потребителя, никто не приходил в восторг, когда заведение за него решает, какую сумму чаевых нужно оставить в заведении. У многих гостей возникало недоумение», — пояснил специалист.

Он отметил, что новые правила в глобальном смысле не повлияют на отрасль. Те заведения, которые включали чаевые в счет, перестанут это делать. Прасов порекомендовал ресторанам вводить систему онлайн-чаевых, так как россияне стали все реже носить с собой наличные деньги.