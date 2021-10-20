«У меня просто что-то щелкнуло». Ковалев воспроизвел события в день избиения в метро

Роман Ковалев, которого накануне выписали из больницы после избиения тремя дагестанцами в московском метро, рассказал, что в тот день ездил знакомиться с мамой девушки. Он рассказал о конфликте в интервью «360».

Ковалев сообщил, что чувствует себя намного лучше, но еще предстоит восстановление.

«Сейчас уже улучшение, но у меня онемение будет держаться до полугода. Часть лица вообще не чувствую», — признался он.

Ковалеву пока не назначали препаратов, но ему нужно наблюдаться у терапевта. Он пока не знает, потребуется ли что-то дополнительно.

«В основном давление скачет, и голова периодически побаливает. Но это в процессе восстановления, я так понимаю. В целом чувствую себя намного бодрее», — сказал мужчина.

Роман рассказал, что перед дракой ездил знакомиться с мамой своей девушки.

«Это было воскресенье, с мамой девушки поехал первый день знакомиться. Уже на обратном пути, получается… Я пока что у друга остановился. Уже когда подъезжали, они начали как-то вести себя… Ну, они сели за несколько станций до этого. Как-то себя слишком вызывающе вели, выкрикивали… Мне кажется, всему вагону было неприятно, но никто не высказывался, ничего. Свистели, матерились. Мне кажется, это просто показуха друг перед другом. На выходе какой-то девушке, я помню, начали что-то предъявлять, тоже некрасиво», — рассказал он.

Один из дагестанцев сам начал провоцировать драку.

«Они начали выкрикивать. По-моему, в красном который был… Что „если кто-то против нашего поведения, скажите“. Ну и девушка им вежливо говорит: „Не могли бы вы вести себя потише?“ И он начинает на нее наезжать. У меня просто что-то щелкнуло, я решил подойти. Он заматерился очень громко, вот так привстал. В этот момент я к нему подошел как раз. Пытался унять его, просто подошел вплотную. И завязалась драка, даже не с его стороны, а от его товарища сбоку прилетело. Даже не видел, как слепая зона. Меня приглушило», — вспомнил он.

Роман признался, что даже не видел, как его били втроем. От удара у него сразу заплыл глаз.

«То есть у меня все размыто было», — объяснил он.

Когда Романа били, какие-то девушки начали кричать. Никто не осмелился за него заступиться. Все люди переметнулись в другой конец вагона.