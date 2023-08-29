Эксклюзив 29 августа 2023, 20:05 «У меня нет сил». Бабушка Горбачевой отказалась говорить о запретах на общение с внучкой Бабушка Алины Горбачевой отказалась говорить о пропаже внучки РИА «Новости»

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В Москве продолжают поиски фигуристки Алины Горбачевой. Известно, что 29 августа днем она заходила в кафе. Дядя спортсменки уверен, что девушка вскоре найдется. Бабушка от комментариев отказалась. В беседе с «360» женщина коротко сказала, что у нее нет сил говорить об этом.

«Говорить не могу, у меня нет сил», — призналась она в ответ на просьбу прокомментировать слухи о том, что тренер ограничивала общение Горбачевой с семьей.

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Об исчезновении Алины стало известно 29 августа. Известно, что накануне она каталась на «Чкалов Арене», потом вышла из спорткомплекса и двинулась в сторону Владимирской церкви.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве. В рамках расследования сотрудники СК допросят родственников фигуристки, тренерский состав и педагогов.

По данным прокуратуры, днем 29 августа Горбачева заходила в кафе на Волоколамском шоссе. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Долго, конечно, не получится скрываться. Она, наверное, этого и добивалась, чтобы ее искали. Наверное, внимания не хватало», — предположил дядя спортсменки в беседе с «360».