«У меня не ребенок, а суперагент». Дизайнер Славина рассказала, как маскировалась ее сбежавшая дочь

Дизайнер Надежда Славина нашла свою дочь, которая устроила побег. По словам женщины, девочка так мастерски перевоплотилась, что ее не узнали. Школьнице удалось не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения.

«У меня не ребенок, а суперагент какой-то», — заявила Славина.

По ее словам, дочь обрезала волосы, заклеила себе один глаз, вывернула наизнанку рюкзак. Женщина считала, что девочку кто-то подтолкнул к побегу. Однако следствие заявило, что школьница сама разработала план.

«Все психологи мне сказали, что дочь очень развитая. Это не 12 лет, этот ребенок очень умный. Ее не нашли камеры», — отметила Надежда.

По утверждению дизайнера, одноклассники знали о задуманном. Однако дети не рассказали об этом взрослым.

Она с кем-то это обсуждала, и есть переписка. Дети писали: „Когда тебя покажут по телевизору?“ Я, естественно, об этом не знала. Я была в шоке. Это дало мне надежду, что она жива Надежда Славина.

Славина считает, что родители должны провести разговор со своими детьми и объяснить, что в такой ситуации покрывать друзей недопустимо.

«Главное, что я нашла своего ребенка. Спасибо, что нашли мою дочь. Я невероятно счастлива. Люди увидели ее в подъезде», — поделилась мама.

В ближайшее время Славина будет искать психолога, «которого дочь примет, которому она откроется и который поможет ей больше никогда не попадать в такую ситуацию и так нас не пугать».

21 сентября школьница не вернулась домой, она пропала после занятий. Девочка отдала однокласснику свой телефон и «предсмертную записку». Она сменила одежду, а затем исчезла. Ее не зафиксировали даже камеры видеонаблюдения.

Полиция и волонтеры искали ребенка больше суток. По факту исчезновения ребенка открыли уголовное дело об убийстве. Вечером 22 сентября мама сообщила, что ее дочь нашли.