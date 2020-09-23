«У меня не ребенок, а суперагент». Дизайнер Славина рассказала, как маскировалась ее сбежавшая дочь
«У меня не ребенок, а суперагент какой-то», — заявила Славина.
По ее словам, дочь обрезала волосы, заклеила себе один глаз, вывернула наизнанку рюкзак. Женщина считала, что девочку кто-то подтолкнул к побегу. Однако следствие заявило, что школьница сама разработала план.
«Все психологи мне сказали, что дочь очень развитая. Это не 12 лет, этот ребенок очень умный. Ее не нашли камеры», — отметила Надежда.
По утверждению дизайнера, одноклассники знали о задуманном. Однако дети не рассказали об этом взрослым.
Она с кем-то это обсуждала, и есть переписка. Дети писали: „Когда тебя покажут по телевизору?“ Я, естественно, об этом не знала. Я была в шоке. Это дало мне надежду, что она живаНадежда Славина.
Славина считает, что родители должны провести разговор со своими детьми и объяснить, что в такой ситуации покрывать друзей недопустимо.
«Главное, что я нашла своего ребенка. Спасибо, что нашли мою дочь. Я невероятно счастлива. Люди увидели ее в подъезде», — поделилась мама.
В ближайшее время Славина будет искать психолога, «которого дочь примет, которому она откроется и который поможет ей больше никогда не попадать в такую ситуацию и так нас не пугать».
21 сентября школьница не вернулась домой, она пропала после занятий. Девочка отдала однокласснику свой телефон и «предсмертную записку». Она сменила одежду, а затем исчезла. Ее не зафиксировали даже камеры видеонаблюдения.
Полиция и волонтеры искали ребенка больше суток. По факту исчезновения ребенка открыли уголовное дело об убийстве. Вечером 22 сентября мама сообщила, что ее дочь нашли.