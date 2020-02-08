«У меня их несколько». Керченская чиновница снова ответила на скандал по поводу шубы

Экс-глава Керченского городского совета Мая Хужина, которая лишилась должности после скандала с «батонами и шубой» в гостях у блокадников, снова объяснила свою точку зрения по поводу этой ситуации.

«Сейчас уже поздно говорить, согласна я или нет. Да, я первое время была не согласна, потому что я ничего предосудительного не сделала. Я не украла. Я не убила. Я поздравила своих блокадниц, которых я лично увидела, приехала к ним домой», — сказала Хужина в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, опубликованные фото в Facebook, на которых показано вручение подарков блокадницам, не было пиар-акцией. Хужина назвала этот пост каждодневным отчетом о проделанной работе.

Она посетовала на «извращенное сознание» людей, которые в ее поступке заметили только шубу, а доброе дело — проглядел.

«Почему у людей такое извращенное сознание? Почему доброе дело воспринимается извращенно? Я не знаю, почему… У меня же требуют отчет. Я должна отчитаться, что я сделала за день… Ничего страшного в этом нет, шуба — это предмет, который надо носить, а не хвастаться. У меня их несколько», — сказала Хужина.

Громкий скандал вокруг экс-чиновницы и ее заместительницы Ларисы Щербулы разгорелся 27 января. В годовщину полного снятия блокады Ленинграда они с другими госслужащими навестили проживающих в Керчи 11 блокадников. Чиновницы подарили им пироги с мясом и медали. При этом они были одеты в дорогие шубы, что и вызвало возмущение у россиян.

Общественность сразу раскритиковала скромные подарки. Глава Крыма Сергей Аксенов посчитал, что такие люди не должны работать в органах власти и быть в рядах единороссов. Хужина в ответ на обрушившуюся на нее критику заявила, что не чувствует себя виноватой. Она сказала, что пироги с мясом и цветы были приобретены на ее личные деньги, а не на бюджетные. Чиновница также выразила сожаление, что «люди увидели только гардероб».