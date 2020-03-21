    21 марта 2020, 21:17

    У медика в Калуге заподозрили коронавирус

    Валерия Шафирко

    Медик, который лечил заразившихся коронавирусом, предположительно сам подхватил инфекцию. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

    До этого о заражении медицинских работников коронавирусом в Центральном федеральном округе информации не поступало.

    «Мы получили подтверждение теста на возможность наличия инфекции у медработника, контактировавшего с больным коронавирусной инфекцией. Тест условно положительный. Сейчас проводится повторное тестирование, на его период медик помещена под карантин. Ее самочувствие хорошее», — написал Шапша.

    Медик после контакта с зараженными коронавирусом находилась в самоизоляции со своей семьей. Сейчас они все находятся в медучреждение и в контакт ни с кем не вступали.

    Шапша также рассказал, о самочувствии первого инфицированного гражданина в регионе.

    «Первый инфицированный, установленный в области, чувствует себя хорошо. Его заболевание проходит в легкой форме», — написал врио губернатора Калужской области.

    Сейчас общее количество инфицированных в России достигло 306 человек. Все граждане находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением. Заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Всех, с кем контактировали новые пациенты, в ближайшее время ждут обследования врачей.