«У Лимонова не надо искать прекрасного — это не художник эпохи Возрождения». Пушков прокомментировал смерть писателя
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на сообщение о смерти политика и писателя Эдуарда Лимонова. Сенатор назвал его «человеком взрослых оценок жизни», который не вписывался ни в одну систему. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
«Я был знаком с Лимоновым лично, хотя и не близко. И знаком с его творчеством, и с его политической деятельностью. Лимонов — это вечный диссидент. Это человек, который не вписывался ни в советскую систему, ни в западное общество», — рассказал Алексей Пушков.
Он добавил, что, если бы Лимонову удалось найти место в общественной и политической жизни России, он бы больше вписался в российское общество. Пушков считает, что такие люди, как Эдуард Лимонов, обычно не получают наград и премий, но их мнение и творчество всегда отмечают.
«У Лимонова не надо искать прекрасного — это не художник эпохи Возрождения. Это человек взрослых оценок жизни, как она есть, может, где-то даже утрированно», — уточнил Пушков.