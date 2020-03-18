«Я был знаком с Лимоновым лично, хотя и не близко. И знаком с его творчеством, и с его политической деятельностью. Лимонов — это вечный диссидент. Это человек, который не вписывался ни в советскую систему, ни в западное общество», — рассказал Алексей Пушков.

Он добавил, что, если бы Лимонову удалось найти место в общественной и политической жизни России, он бы больше вписался в российское общество. Пушков считает, что такие люди, как Эдуард Лимонов, обычно не получают наград и премий, но их мнение и творчество всегда отмечают.

«У Лимонова не надо искать прекрасного — это не художник эпохи Возрождения. Это человек взрослых оценок жизни, как она есть, может, где-то даже утрированно», — уточнил Пушков.