У лидера Либертарианской партии и его соратников начались повторные обыски
В пресс-службе партии «Интерфаксу» рассказали, что обыскивают, кроме Бойко и Светова, девушку последнего и замсекретаря московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
У Ефремова полицейские уже закончили все следственные действия. Ко всем представителям партии направили юристов.
Михаил Светов сообщил о вызове в Следственный комитетПодробнее
Представляющий интересы Светова адвокат Михаил Бирюков пояснил, что представителей незарегистрированной Либертарианской партии обыскивали в рамках уголовного дела о развратных действиях. Постановление на обыск выписал Савеловский суд еще 28 ноября.
Михаил Светов выступает свидетелем по уголовному делу, возбужденному по статье «развратные действия». Сотрудники правоохранительных органов были у него 6 ноября, изъяв в ходе обыска облачный сервер. Самого Светова позже забрали на допрос. Допрашивали его 12 часов «из-за фотографии в Instagram восьмилетней давности».
Страница Светова в социальной сети попала в реестр запрещенной в РФ информации из-за детской порнографии. Роскомнадзор потребовал ее удалить. Аккаунт, по словам Сергея Бойко, давно заброшен.
Незарегистрированная Либертарианская партия существуют в России с 2008 года. Ее представители в 2019 году согласовали и провели в столице несколько митингов, в том числе в защиту журналиста Ивана Голунова.