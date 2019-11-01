У Кузнецовой не осталось вопросов к матери избитой девочки из Ингушетии

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с мамой искалеченной девочки из Ингушетии. Та познакомила детского омбудсмена с братом Аиши и обсудила ситуацию с дочерью.

Кузнецова рассказала, как чувствует себя девочка. На прошлой неделе она навещала Аишу в больнице. Ее мама поделилась проблемами, с которыми ей пришлось столкнуться: вопросом жилья и дальнейшего жизнеобеспечения семьи. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«Очень важно, пока Аиша находится в больнице, разобраться со всеми вопросами, которые, к сожалению, возникают. Мы знаем сегодня из нашего разговора с мамой и с адвокатом о том, что нет жилья», — подчеркнула детский омбудсмен.

Съемного жилья семья лишилась, и теперь «необходимо искать новые решения». Кузнецова заметила, что к решению вопроса подключились общественные организации. Уже есть несколько подходящих вариантов.

Ребенок, добавила уполномоченный, идет на поправку. О выписке пока говорить рано.

Лидия Ажигова уже встречалась с Анной Кузнецовой. Сейчас женщина познакомила омбудсмена со своим старшим сыном — братом Аиши. Потом они вместе навестили девочку в больнице.

Лидия Ажигова призналась, что не представляет, как после случившегося родная тетя девочки будет смотреть ей в лицо. Анна Кузнецова поздравила женщину с тем, что к ней, как к законному представителю Аиши, вопросов больше нет.

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Аиша оказалась в больнице в начале июля. На теле ребенка были многочисленные повреждения. Врачи диагностировали семилетней девочке переломы и гангрену рук. Части правой Аиша в итоге лишилась — ее пришлось ампутировать из-за развившегося некроза тканей. Сейчас девочке лучше.

Над ребенком издевалась родная тетя, в семье которой воспитывали Аишу. Макка Ганиева систематически била девочку почти год — с ноября 2018 по июль 2019-го. Женщину задержали, а потом арестовали по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. В поле зрения правоохранительных органов оказался и ее супруг.

Сейчас законным представителем Аиши снова стала ее мать.