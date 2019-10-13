У котов в Эрмитаже праздник. Как они там появились

Многие знают, что в Эрмитаже есть коты, но мало кто догадывается, как они там оказались. Между тем, 13 октября 1745 года (по старому стилю) императрица Елизавета Петровна издала указ «О высылке ко двору котов». Животных везли из самой Казани — рассказываем почему.

Считается, что первого кота в тогда еще деревянный Зимний дворец привез из Голландии Петр Великий. По преданию, кота звали Василием. Своим подданным император также повелел «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения».

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После его смерти в Зимнем дворце расплодились мыши и крысы, которые даже прогрызали дыры в стенах. До императрицы Елизаветы Петровны дошли рассказы о казанских котах, избавивших город от грызунов.

И она издала указ, которым предписывалось «сыскать в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших 30 котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества с таким человеком, который бы мог за ними ходить и кормить».

Поручение было исполнено, и с тех пор мышей в царских покоях ловили коты из Казани. С приходом советской власти Зимний дворец был национализирован, превратившись в музей, однако коты и кошки никуда не делись.

Лишь в блокаду Эрмитаж, как и весь город, остался без своих четвероногих хранителей. После войны кошек в город специально завозили, часть из них отправилась на службу в главный музей страны. С тех пор эрмитажные коты берегут от грызунов музейные сокровища. Также они стали одной из городских легенд.

В музее даже проводят День эрмитажного кота. Правда, отмечают его не осенью, а в конце весны. Ближайшее мероприятие запланировано на 23–24 мая 2020 года.

Жизнь четвероногих обитателей Эрмитажа документируется в Instagram и Facebook. При этом едва ли не главная задача соцсетей — раздать лишних кошек.

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«Беда в том, что музей не нуждается в таком большом четырехлапом войске. А его ряды продолжают пополнятся: котов и кошек то и дело подкидывают на территорию комплекса… Но мы даем им шанс обрести настоящий Дом, найти своего Человека!» — сказано на сайте, посвященном котам Эрмитажа.

Кошки живут и охотятся в подвалах Зимнего дворца. Также они могут свободно передвигаться по остальной территории Эрмитажа за исключением музейных залов. Сама сеть подвалов, потянувшаяся почти 20 километров, называется «большой кошачий подвал».