У котов в Эрмитаже праздник. Как они там появились
Считается, что первого кота в тогда еще деревянный Зимний дворец привез из Голландии Петр Великий. По преданию, кота звали Василием. Своим подданным император также повелел «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения».
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После его смерти в Зимнем дворце расплодились мыши и крысы, которые даже прогрызали дыры в стенах. До императрицы Елизаветы Петровны дошли рассказы о казанских котах, избавивших город от грызунов.
И она издала указ, которым предписывалось «сыскать в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших 30 котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества с таким человеком, который бы мог за ними ходить и кормить».
Поручение было исполнено, и с тех пор мышей в царских покоях ловили коты из Казани. С приходом советской власти Зимний дворец был национализирован, превратившись в музей, однако коты и кошки никуда не делись.
Лишь в блокаду Эрмитаж, как и весь город, остался без своих четвероногих хранителей. После войны кошек в город специально завозили, часть из них отправилась на службу в главный музей страны. С тех пор эрмитажные коты берегут от грызунов музейные сокровища. Также они стали одной из городских легенд.
В музее даже проводят День эрмитажного кота. Правда, отмечают его не осенью, а в конце весны. Ближайшее мероприятие запланировано на 23–24 мая 2020 года.
Жизнь четвероногих обитателей Эрмитажа документируется в Instagram и Facebook. При этом едва ли не главная задача соцсетей — раздать лишних кошек.
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«Беда в том, что музей не нуждается в таком большом четырехлапом войске. А его ряды продолжают пополнятся: котов и кошек то и дело подкидывают на территорию комплекса… Но мы даем им шанс обрести настоящий Дом, найти своего Человека!» — сказано на сайте, посвященном котам Эрмитажа.
Кошки живут и охотятся в подвалах Зимнего дворца. Также они могут свободно передвигаться по остальной территории Эрмитажа за исключением музейных залов. Сама сеть подвалов, потянувшаяся почти 20 километров, называется «большой кошачий подвал».