«Россия становится поводом, чтобы консолидировать то, что у них не клеится», — напомнил член Комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Он заметил, что сейчас у страны другая армия и другие возможности, нежели 15 лет назад. При этом военная доктрина России одна — оборонительная, и ни какой другой Москва не заявляла.

По его мнению, указанная дата — это выдумка. С тем же успехом они могли назвать и другие цифры. Парламентарий объяснил, что называние дат — это «претензия на глубокомыслие», которым не отличаются европейские аналитики.

«У кого-то мания преследования. Они внуки и правнуки тех, кто топтал нашу Родину, как бы они ни прикидывались нейтральными странами.<…> Это трусишки, которые вдохновляют себя такими неуместными заявлениями», — подытожил Мамсуров.