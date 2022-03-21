«У Китая тоже есть свое понимание ситуации». КНР не заинтересован в поражении России на мировой арене

По мнению Китая, никакого российско-украинского конфликта нет, и не может быть. Речь идет о глобальном нарушении балансов сил и связи, и Китай прекрасно понимает, что если Россия проигрывает, то следующим на очереди будет он. При этом не важно, какого рода будет поражение — экономического или политического. Такое мнение высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Вашингтон давит на Пекин с тем, чтобы тот не оказывал никакой помощи и поддержки России. Кроме того, от страны требуют заморозить российских активы в Китае, не расширять торговые операции и не делать никаких экономических поставок, отметил Маслов в эфире «360».

Но Китай, как отметил Маслов, совсем по-другому рассматривает ситуацию. Он пояснил, что КНР считает, что никакого российско-украинского конфликта нет, и не может быть.

Речь идет о глобальном нарушении балансов сил и связи, и Китай прекрасно понимает, что в случае, если Россия проигрывает, неважно экономически, политически <…>, то следующим на очереди будет Китай Алексей Маслов Директор Института стран Азии и Африки МГУ

По словам Маслова, это не столько забота о России, сколько забота о том, что Китай должен выполнять свою модель развития, свою программу. Поэтому для Китая меньше всего интересно, чтобы Россия хоть каким-то образом в данной ситуации была поражена в своих правах.

Ну и конечно же Китай сейчас ждет, безусловно выжидает когда стабилизируется рубль, неважно на каком уровне, чтобы смотреть или пересматривать все остальные контракты. Поэтому говорить о том, что Россия ожидает помощи от Китая, тоже не приходится, считает Маслов.

Потому что, строго говоря, наша задача, чтобы те контракты, которые уже были заключены, например, торговля агропромышленной продукцией, грузы, которые идут из Китая, чтоб они не прекращались. Чтобы все шло так, как мы договаривались раньше Алексей Маслов Директор Института стран Азии и Африки МГУ

По мнению Маслова, есть еще одна вещь, которую Китай очень ждет: он хотел бы услышать российское видение будущих контуров мира.

Китай не интересует какая-то частная операция в отдельно взятом регионе, Китай хочет понять „зачем“, потому что у Китая тоже есть свое понимание ситуации, и хотелось бы понять, как в дальнейшем будет развиваться ситуация Алексей Маслов Директор Института стран Азии и Африки МГУ

Самой большой ошибкой Маслов назвал попытки давления на Китай, попытки вынудить страну делать какие-то действия. Это скорее всего вызывает просто ответную реакцию.

Профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков ранее рекомендовал россиянам повременить с открытием «экзотических» карт, если нет необходимости в срочной поездке в Китай. В случае же необходимости можно открыть карту Paypal (ПейПал) в системе, ряд отечественных банков из первой десятки уже предлагают такие услуги.