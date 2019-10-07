  • У каждого должны быть родители. Полторы тысячи подмосковных сирот обрели семью в 2019 году

    07 октября 2019, 13:30

    Евгения Остапенко, Лариса Голобородько

    С начала года в Московской области обрели семью почти 1,5 тысячи детей-сирот. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова.
    У каждого должны быть родители. Полторы тысячи подмосковных сирот обрели семью в 2019 году

    «С начала 2019 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1481 ребенка-сироту», — отметила Забралова.

    Всего в регионе 4110 приемных семей. И по сравнению с прошлым годом их стало на 50 больше.

    «Только в этом году в Подмосковье создано 246 новых приемных семей, это хорошая динамика. В целом будущие родители ответственно относятся к процедуре усыновления и посещают специально созданные школы приемных родителей. Их в регионе 73 — высококвалифицированные специалисты оказывают помощь в вопросах психологии, медицины и юриспруденции. С начала года занятия в таких школах посетили уже 1464 человека», — рассказала Забралова.

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    В Московской области проживают свыше 25 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 15,7 тысячи находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом около 8,5 тысячи ребят проживают с усыновителями.