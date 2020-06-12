У Google появился дудл ко дню России

Компания Google разместила на своей главной странице сайта дудл, (тематическую картинку — прим. ред.) посвященный дню России. Ее нарисовала русская художница, живущая во Франции Олеся Щукина.

На логотипе изображены разные национальности страны. Они держат в руках народные инструменты — свистулька, гармонь, ложки и шаманский бубен.

Источник фото: Google

Щукина отметила, что изучила много фотографий музыкальных инструментов и традиционных костюмов якутов, тувинцев, татар и так далее. По словам художницы, она хотела передать все разнообразие российских жителей.

«Я бы хотела, чтобы люди подумали о том, насколько разные люди в России, как по внешнему виду, так и по культурному происхождению, и расценивали это как огромное преимущество. Я надеюсь, что этот дудл вдохновляет больше людей узнавать больше о разнообразной российской культуре», — рассказала Щукина. Ее слова приводятся в пресс-релизе Google.

Дудл (Doodle) — это различные творческие версии логотипа главной страницы Google. Они появляются в честь праздников, годовщин великих событий или юбилеев знаменитых художников, первооткрывателей и ученых, изменивших ход истории.