У двух сотрудников «АвтоВАЗа» подтвержден коронавирус

«На заводе увеличилось количество зараженных — до двух человек. Это сотрудники службы цепочек поставок (логистика) и прессового производства», — сказано в сообщении, которое было опубликовано в группе профсоюза в соцсети «ВКонтакте».

По информации профсоюза, сейчас компания совместно с медиками и Роспотребнадзором проводит анализ близкого круга контактов заболевших сотрудников для обязательной изоляции.

В профсоюзе сообщили, что в этой связи завтра количество вазовцев, которые находятся на карантине, снова увеличится. При этом в организации уточнили, что сейчас в изоляции находится 11 сотрудников «АвтоВАЗа», один из них — в Москве.

В конце апреля стало известно о том, что «АвтоВАЗ» объявил об остановке конвейера почти на три недели. Все рабочие получат две трети зарплаты за время простоя предприятия.

Сейчас в России коронавирус нового типа подтвержден у 134 687 граждан. Более 1,2 тысячи человек скончались. Победить инфекцию удалось 16 639 пациентам.