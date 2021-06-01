У детей, бессимптомно переболевших COVID-19, обнаруживают синдром Кавасаки

Оказалось, что даже при бессимптомном течении болезни у несовершеннолетних могут быть последствия.

Одно из незыблемых, казалось бы, убеждений, которое с нами с самого начала пандемии коронавируса: новая инфекция не трогает детей! И действительно — малыши и школьники переносят COVID-19 либо вообще бессимптомно, либо с признаками банального ОРВИ. Все это время не прекращаются исследования, изучающие влияние «короны» на переболевших: ученые знают о коварстве вируса все больше. Одно из новых неприятных открытий — у многих переболевших детей спустя пару месяцев совершенно внезапно начинает развиваться новый сложный воспалительный процесс. Но есть и хорошая новость: к счастью, это лечится.

Каждый десятый случай — стационар

Специалисты, кстати, никогда не говорили, что дети на 100% защищены от COVID-19.

«Да, в большинстве случаев дети переносят НКВИ (новой коронавирусной инфекции — прим.ред.) в легкой и бессимптомной форме. Но стационарное лечение требуется примерно каждому десятому ребенку с подтвержденным COVID-19. При этом госпитализация примерно в каждом третьем случае связана с необходимостью изоляции пациента из закрытого учреждения (социального или медицинского). Тем не менее, у детей регистрируются и тяжелые формы заболевания, около 2% случаев среди госпитализированных — с развитием серьезного вирусного поражения легких. В основном это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией: сердечно-сосудистой, легочной, неврологической, гематологической, онкологической. Среднетяжелые формы в условиях стационара составляют 40%», — рассказала главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук, научный сотрудник НИИ Гриппа Елена Дондурей.

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Какие симптомы чаще всего встречаются у детей? Похожи ли они на симптомы заболевших взрослых?

«Да. Похожи. У детей имеют место симптомы респираторной вирусной инфекции: лихорадка (от субфебрильной до фебрильной), явления ринита (чаще скудные), малопродуктивный кашель. В случаях более тяжелого течения присоединяются симптомы дыхательной недостаточности: одышка, цианоз, снижение сатурации кислорода», — добавила Дондурей.

Что нашли у детей

По словам Елены Дондурей, пока медики не знают всех последствий перенесенного ковида у детей и у взрослых. Однако у некоторых самых маленьких пациентов нашли нехорошие постковидные последствия.

«С начала пандемии мы стали чаще регистрировать развитие Кавасаки-подобного синдрома, который проявляется через 1-2 месяца после перенесенной легкой или бессимптомной формы заболевания. В настоящее время он носит название — детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19. Есть предположение об участии нового коронавируса в формировании неврологической, эндокринной, сердечно-сосудистой патологии. Все это следует еще серьезно изучить и проверить», — объяснила специалист.

Как оградить детей от болезни?

Получается, что, если в семье появился взрослый больной коронавирусом, пусть и болеющий в легкой форме, рассуждать, что детей в доме «корона» не возьмет в корне неправильно. Дом становится очагом инфекции для всех жильцов: и больших, и маленьких. Поэтому незыблемое правило номер один — болеющего нужно отселить в отдельную комнату, соблюдать границы личной гигиены.

Обязательно наблюдение за контактными и их обследование в случаях появления симптомов. Кроме того, возможно проведение медикаментозной профилактики Елена Дондурей.

Что рекомендовано клиническими рекомендациями для лечения и профилактики COVID-19 у детей?

«Согласно последней, одиннадцатой версии клинических рекомендаций у детей в качестве профилактики и лечения легких и среднетяжелых форм заболевания рекомендуются препараты ИФН-α, из противовирусных в лечении может быть использован умифеновир (одно из названий арбидола, — Авт.) с учетом возрастных ограничений», — рассказала инфекционист.

При этом специалист подчеркивает: согласно методическим рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции этот препарат можно давать детям в возрасте старше двух лет.

К слову, российский препарат арбидол уже не первый год известен и за границей.

«С 2006 года Арбидол используется в Китае для профилактики и лечения гриппа, а в период пандемии — для профилактики и лечения НКВИ. Умифеновир (действующее вещество Арбидола) с 2007 года широко используется в Белоруссии, в Казахстане, в Нидерландах», — отметила Елена Дондурей.

Автор: Игорь Феклистов