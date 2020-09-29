У Башмета подтвердился COVID-19

У Юрия Башмета нашли коронавирус. Об этом заявили в пресс-службе Русского концертного агентства.

«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо», — сказал представитель агентства ТАСС.

Он добавил, что музыкант ждет выздоровления и встречи с публикой. Башмет должен был дать большой концерт в зале «Зарядье» 4 октября.

Telegram-канал Mash уточнил, что состояние дирижера оценивается как средней тяжести. По данным издания, у него пневмония и одышка. Кроме того, коронавирусом якобы заразились и его супруга Наталья Башмет. Ее также доставили в больницу.

Ранее «360» поговорил с представителями Башмета. Они информацию о болезни не подтверждали.

«Ничего подобного, никакой информации у нас нет по этому поводу», — заявила собеседница «360».

Несколько дней подряд в России быстро растет число заразившихся коронавирусом. Больше всего случаев в Москве. По состоянию на 28 сентября в российской столице подтвердилось 287 993 случая COVID-19 (+2217 за сутки).

Мэр Сергей Собянин в связи с происходящим попросил москвичей по мере возможности вернуться на удаленку. Кроме того, ужесточен контроль за соблюдением масочного и перчаточного режимов.

Собянин решил продлить осенние каникулы для школьников. Они начнутся с 5 октября и продолжатся две недели.