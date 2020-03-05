У 9 россиян с карантинного Diamond Princess не нашли коронавирус

Стали готовы результаты анализов девяти россиян, которые долгое время находились на зараженном круизном лайнере Diamond Princess. Российские пассажиры судна не заболели коронавирусом.

«„Вектор“ прислал анализы, у всех девяти человек на коронавирус они отрицательны. Еще будет повторный анализ перед их выпиской», — сообщил РИА «Новости» представитель минздрава Приморья, ссылаясь на данные новосибирского научно-исследовательского центра «Вектор».

Семь россиян с Diamond Princess приехали во Владивосток из Японии 22 и 23 февраля. Их госпитализировали в инфекционную больницу, они сдали анализы на коронавирус. Еще двое туристов с корабля — семейная пара из Владивостока. После возвращения из Японии 29 февраля, они тоже попали под карантин. В среду, 4 марта, девятерых россиян в инфекционной больнице навестил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом написал портал Vladnews.

Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января и отправился в двухнедельное путешествие. Корабль вернулся в порт 3 февраля. До этого с круизного лайнера в Гонконге сошел пожилой китаец, который заболел COVID-2019. После этого почти четыре тысячи пассажиров и более тысячи членов экипажа судна оказались на карантине. Почти у 700 из них подтвердился вирус.

К началу марта коронавирусом в мире заболели более 95 тысяч человек. В Калифорнии из-за этого ввели чрезвычайное положение. В этом американском штате вирусом заразились 54 человека.