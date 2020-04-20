У 45% новых заболевших в России не было симптомов COVID-19

«Из 4268 новых пациентов 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Лидером по количеству зараженных в России по-прежнему является Москва, там 2026 новых инфицированных. В Подмосковье за сутки выявили 578 человек с коронавирусом. Всего в нашей стране COVID-19 выявили у 47 121 человека.

Ранее стало известно, что рост тяжелых больных в Москве удалось приостановить. У тех, кто уже переболел COVID-19, заболевание протекало по-разному, но с типичными для коронавирусной инфекции симптомами. За сутки от болезни вылечились 75 пациентов в Москве и 155 — в целом по России. Всего в стране 3446 пациентов справились с инфекцией.

Во всем мире зараженных, по данным Университета Джонса Хопкинса, свыше 2,4 миллиона. От COVID-19 погибли более 165 тысяч человек. В лидерах по числу зараженных — США, Испания и Италия.