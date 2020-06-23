У 25% россиян нашлись заразившиеся СОVID-19 знакомые или друзья

У четверти жителей России есть знакомые, у которых подтвердился коронавирус. Причем за месяц таких ответов стало вдвое больше. Об этом говорят результаты соцопроса НИУ ВШЭ.

С работой ознакомился РБК. В период с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла с 16,6 до 28,2%. Причем увеличилось с 4,7 до 8,1% число людей, у которых в домах или рядом зарегистрировали случаи коронавируса. Также больше россиян стали говорить и о том, что их знакомые контактировали с заболевшими или сами попали в больницу с подозрением на инфекцию.

Эксперты считают, что такие цифры связаны не столько с распространением вируса, сколько с особенностью передачи информации. Ведь человек зачастую рассказывает о болезни уже после выздоровления.

При этом в России зафиксирован и рост тех, кто не верит в опасность 2019-nCoV. Так, в конце мая скептиков было 32,8%, а к 16 июня эта группа расширилась до 33,6%. С 20 апреля по 26 мая такого мнения придерживались 8,6%.

Отношение к режиму самоизоляции меняется вместе с тем, как все больше знакомых в окружении сталкиваются с реальным заражением. Так считает один из авторов исследования, заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Руслан Артамонов.

«Происходит переоценка рисков и приоритетов, безопасность жизни и здоровья выходит на первый план. Эти люди уже понимают необходимость самоизоляции, с какой целью она была введена, а зачастую, видя, как часто эти меры не соблюдаются, даже согласны, что мер самоизоляции должно было быть больше», — заявил Артамонов.

Интернет-опрос проводили на многих сайтах с 18 марта по 16 июня. В нем приняли участие более 36 тысяч человек со всей России в возрасте от 20 до 60 лет.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что около 30% россиян несерьезно относятся к эпидемии коронавируса.