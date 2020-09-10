У 25-летней лужи на Сахалине появился профиль в Instagram. Так россияне пытаются достучаться до властей

Интернет помнит много случаев создания очень странных страниц в соцсетях. Одну из новых завели жители Южно-Сахалинска. Они создали аккаунт луже, которой уже 25 лет. Так россияне решили привлечь внимание администрации города к проблеме.

«Достопримечательность» находится на улице Тихоокеанской, у дома № 10. Жильцы уже несколько десятилетий жалуются коммунальщикам на подтопления, но дорогу до сих пор никто не отремонтировал.

«Расскажу немного о себе: Я — лужа. Но не просто лужа, а самая большая, старая и могущественная лужа в нашем микрорайоне. Меня уже 25 лет не могут победить городские власти», — написали авторы страницы.

В профиле появилось уже шесть постов. В них создатели аккаунта рассуждают о благоустройстве Южно-Сахалинска. На лужу подписались чуть больше 700 человек.

Местные СМИ написали, что администрация шесть лет назад пообещала реконструировать двор. Работы должны были начаться в 2017 году, но теперь их перенесли на 2024-й. После этого активисты решили привлечь внимание к проблеме другим образом.