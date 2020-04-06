У 20 жителей Китая нашли коронавирус после прилета из России

Также сообщается и то, какими именно рейсами прилетели путешественники. Это рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва — Владивосток. Перелеты состоялись 27, 29, 31 марта и 2 апреля.

Дальше туристы пересекли российско-китайскую границу на автобусе. Все заболевшие — жители Китая в возрасте от 23 лет до 61 года. Их направили на обязательный двухнедельный карантин. У большинства инфицированных болезнь протекает без симптомов.

Сейчас всех, кто въезжает в КНР, проверяют на наличие инфекции. Поэтому найти заболевание не составило труда.

Кстати, это уже не первый случай, когда жители Китая «привозят» заражение из России. Как сообщает ТАСС, накануне стало известно о 13 жителях КНР, прибывших из России — у них также зафиксирован коронавирус.

Ранее стало известно, что в Китае за сутки выявили один летальный случай из-за коронавируса. В целом в стране число больных COVID-19 стремительно снижается. Сейчас подавляющее большинство зараженных — те граждане, которые прибывают из-за границы.