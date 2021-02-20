У 15% привитых «КовиВаком» не выработались антитела

Около 15% добровольцев, которые привились вакциной Центра имени Чумакова «КовиВак», оказались без антител. Они не выработались к нужному сроку. Такое заявление сделал директор центра Айдар Ишмухаметов.

«В наших исследованиях все-таки порядка 15% [добровольцев] пока, по предварительным данным, антительный ответ не вырабатывают к установленному 28-му дню. Возможно, это будет позже», — отметил он в интервью телеканалу «Россия 24».

О регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак» — 20 февраля объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, что в середине марта первые 120 тысяч доз «КовиВака» поступят в гражданский оборот.

Третья фаза клинических исследований вакцины «КовиВак» пройдет в марте. В ней будут участвовать три тысячи человек. Центр имени Чумакова планирует продавать свою вакцину за рубеж. Известно, что хранить препарат можно не более шести месяцев при температура +2...+8 градусов. При этом вакцину нельзя замораживать.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «360» о различиях вакцин «КовиВак» и «Спутник V».