«Я об этом мечтала». Тысячная пара расписалась в Одинцовском загсе в 2019 году
Жених и невеста пригласили на роспись своих родных и близких. Для молодоженов стало большой неожиданностью оказаться тысячной парой 2019 года. Подсчет заключенных браков в загсе ведется каждый год.
Как пояснила начальник МУ «Загс по Одинцовскому городскому округу и г. о. Краснознаменск» Татьяна Савельева, когда подается заявление, еще неизвестно, какая по счету станет пара, потому что некоторые женихи и невесты передумывают жениться и не приходят на регистрацию.
«Это выясняется буквально за один день до того, как пары будут регистрировать брак. Вот вчера мы узнали о том, что выпал номер „1000“ как раз на эту пару», — добавила Татьяна Савельева.
Счастливчиками оказались Александр Бондарь и Алена Мосесова. Молодые теперь уже супруги живут в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа. Они познакомились несколько лет назад, оба увлечены спортом и планируют уже в ближайшее время завести детей.
«Мне очень хотелось стать его женой. Я об этом мечтала, поэтому мечта исполнилась. И она — не одна, есть еще желания и мечты. Хочу вместе с ним ко всему стремиться», — сказала Алена.
Молодоженов поздравили сотрудники администрации и вручили им цветы и памятный подарок от главы муниципалитета Андрея Иванова.