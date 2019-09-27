«Я об этом мечтала». Тысячная пара расписалась в Одинцовском загсе в 2019 году

Тысячная в этом году пара молодоженов узаконила свои отношения в Одинцовском загсе. Сами они не ожидали, что окажутся «юбилейными».

Источник фото: телеканал «360»

Жених и невеста пригласили на роспись своих родных и близких. Для молодоженов стало большой неожиданностью оказаться тысячной парой 2019 года. Подсчет заключенных браков в загсе ведется каждый год.

Как пояснила начальник МУ «Загс по Одинцовскому городскому округу и г. о. Краснознаменск» Татьяна Савельева, когда подается заявление, еще неизвестно, какая по счету станет пара, потому что некоторые женихи и невесты передумывают жениться и не приходят на регистрацию.

«Это выясняется буквально за один день до того, как пары будут регистрировать брак. Вот вчера мы узнали о том, что выпал номер „1000“ как раз на эту пару», — добавила Татьяна Савельева.

Источник фото: телеканал «360»

Счастливчиками оказались Александр Бондарь и Алена Мосесова. Молодые теперь уже супруги живут в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа. Они познакомились несколько лет назад, оба увлечены спортом и планируют уже в ближайшее время завести детей.

«Мне очень хотелось стать его женой. Я об этом мечтала, поэтому мечта исполнилась. И она — не одна, есть еще желания и мечты. Хочу вместе с ним ко всему стремиться», — сказала Алена.

Молодоженов поздравили сотрудники администрации и вручили им цветы и памятный подарок от главы муниципалитета Андрея Иванова.