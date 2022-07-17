Тысячи участников поборолись за 3 млн рублей на Спартакиаде «Комус-2022»

В «Лужниках» прошла Спартакиада «Комус-2022». В соревновании поучаствовали 100 команд и 5000 гостей.

Приветственный факел на арену внес знаменитый российский футболист Денис Глушаков. Также гостей Спартакиады встретили выступлениями барабанщики, чирлидеры — и все началось.

Начальник отдела рекламы «Комус» Анна Липилина рассказала о главной задаче мероприятия. По ее словам, Спартакиада стала популярной у семей с детьми. Они активно участвуют в состязаниях.

«Задача мероприятия — объединить в спортивном порыве и сделать популярным спортивный образ жизни как среди спортсменов-любителей, так и у семей с детьми», — поделилась Липилина.

По ее словам, раньше мероприятие организовывали только для сотрудников, однако незадолго до пандемии компания решила изменить подход.

«Несколько лет назад, до пандемии, мы решили в свою спортивную семью пустить наших партнеров, наших замечательных жителей Москвы и гостей столицы. Мы поняли, что это мероприятие действительно спортивно-вдохновляющее и объединяющее», — отметила Липилина.

В рамках Спартакиады «Комус-2022» участники могли не только посостязаться в различных дисциплинах, но и посетить дополнительные мероприятия. Среди них — концерт и мастер-класс по танцам.

Организаторы постарались разнообразить испытания. Участники могли посоревноваться в активных видах спорта вроде баскетбола и мини-футбола и командных эстафет. Также на спартакиаде были секции для любителей неспешных занятий — йоги, пилатеса и массажа.

Чтобы взбодрить дух соревнования, организаторы учредили призовой фонд в размере трех миллионов рублей. Его разыграют между всеми участниками состязаний.