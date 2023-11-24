Общество 24 ноября 2023, 13:11 Тысячи сотрудников Wildberries в Электростали не вышли на работу Wildberries обеспокоили проверка на складе в Электростали и большие убытки РИА «Новости»

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Более восьми тысяч сотрудников Wildberries не смоги приступить к работе из-за проверки, начатой силовыми органами. Многим продавцам грозят огромные убытки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей маркетплейса.

«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали», — указал источник.

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Сотни тысяч товаров не могут отдать клиентам. Ситуация может обернуться миллиардными убытками для предпринимателей.

При этом руководство маркетплейса продолжило поддерживать постоянную связь с правоохранителями, однако до сих пор ему не удалось нормализовать работу точек из-за начатой проверки.

Ранее в пятницу, 24 ноября, пресс-служба Wildberries сообщила о проверке документов сотрудников сортировочного центра в Электростали. Компания заверила покупателей и продавцов, что прилагает все силы для возобновления нормальной работы склада.