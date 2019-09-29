Тысячи шагов во имя жизни. Как скандинавская ходьба помогла больному малышу

Прошагать пять тысяч метров ради жизни шестилетнего Пети Барышева из Егорьевска. Именно столько прошли все те, кто не поленился в это воскресное утро приехать в парк «Кузьминки».

Этим утром в парке «Кузьминки» было непривычно людно. А главное — в руках у каждого были палки для скандинавской ходьбы. Чтобы их получить, нужно было заполнить анкету, внести пожертвование и получить индивидуальный номер.

Благотворительный променад «Шагай ради жизни» организовал фонд «Линия жизни». Участники регистрировались на сайте или уже на месте, вносили минимальный обязательный взнос, который и стал пожертвованием для подопечных фонда.

Несколько дней назад «360» уже рассказывал историю Пети Барышева, шестилетнего мальчика с диагнозом ДЦП: правосторонний гемипарез. После трех курсов реабилитации Петя может жевать, глотать, ходить и даже бегать. Но лечение ребенку необходимо каждые три месяца и стоит оно 250 тысяч рублей. Но этим людям ради такой цели и пять километров пройти ничего не стоило.

Источник фото: телеканал «360»

Среди шагающих ради жизни была и президент фонда Фаина Захарова.

«Это та самая история, когда и ЗОЖ с одной стороны, и активная жизненная позиция, и детей спасаем. Потому что это мой закон 5П: помогай правильно, просто, приятно, полезно», — отметила Фаина Захарова.

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Среди участников марафона были те, кто не привык лежать на диване и просто отправлять СМС с суммой пожертвования. Так, например, к предложению посидеть в кресле перед телевизором 65-летняя Анна Захарова отнеслась почти враждебно. Скандинавская ходьба для нее уже несколько лет — образ жизни.

«Очень хорошо, что забег благотворительный! Прямо до слез! Я сдала на благотворительность и пришла», — поделилась участница благотворительного променада Анна Захарова.

Источник фото: телеканал «360»

Но были среди марафонцев и новички. Андрей Карпенко, например, взял палки только сегодня.

«Вставать было лень, но желание получить удовольствие пересилило. Это парк, прогулка, свежий воздух, общение с замечательными людьми», — рассказал участник благотворительного променада Андрей Карпенко.

Источник фото: телеканал «360»

Всем участникам такого променада еще и вручали призы. Номер прошедшего дистанцию участвовал в лотерее, организованной спонсорами. Так что, с пустыми руками с благотворительной прогулки не ушел почти никто.

Несмотря на то, что у каждого были свои причины придти в парк, все, тем не менее, сошлись в одном: здоровье шестилетнего Пети Барышева того стоило. Поэтому если и вы хотите помочь, отправляйте сообщение на короткий номер 3242 с суммой пожертвования.