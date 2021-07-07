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    07 июля 2021, 12:54

    Около 1,2 тысячи рестораторов получат отсрочку по арендным платежам в Москве

    Анастасия Аброськина

    Рестораторы Москвы смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам за третий квартал. Ее ввели до конца года. Так власти поддержат около 1,2 тысячи предпринимателей, бизнес которых понес убытки в условиях пандемии. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

    Около 1,2 тысячи рестораторов получат отсрочку по арендным платежам в Москве | Изображение 1

    До конца года московское правительство ввело отсрочки по арендным платежам за третий квартал.

    Внимательно следим за ситуацией, оценивая положение во всех сферах экономики Москвы. Сейчас еженедельный оборот товаров и услуг по экономике сопоставим с прогнозами и не вызывает опасений. При этом мы понимаем, что у отдельных предприятий ситуация сложная

    Владимир Ефимов.

    В первую очередь, по его словам, сложности появились у ресторанов, не имеющих веранд и не работающих навынос.

    «В Москве уже введены отсрочки до конца года по арендным платежам за третий квартал для предприятий, арендующих помещения у города. И воспользоваться такой возможностью смогут почти 1,2 тысячи рестораторов», — отметил Ефимов.

    Он напомнил, что мэр Москвы Серей Собянин подписал постановление о поощрении заведений, выполняющих вакцинацию сотрудников.

    Первые 100 организаций и предпринимателей, у которых привьются 60% работников, получат гранты в 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.

    Ресторанам и кафе, соблюдающим требования по QR-кодам, выделят гранты на компенсацию 100% затрат по коммунальным услугам в третьем квартале, а предоставят их в четвертом квартале.