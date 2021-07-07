Около 1,2 тысячи рестораторов получат отсрочку по арендным платежам в Москве

Рестораторы Москвы смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам за третий квартал. Ее ввели до конца года. Так власти поддержат около 1,2 тысячи предпринимателей, бизнес которых понес убытки в условиях пандемии. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До конца года московское правительство ввело отсрочки по арендным платежам за третий квартал.

Внимательно следим за ситуацией, оценивая положение во всех сферах экономики Москвы. Сейчас еженедельный оборот товаров и услуг по экономике сопоставим с прогнозами и не вызывает опасений. При этом мы понимаем, что у отдельных предприятий ситуация сложная Владимир Ефимов.

В первую очередь, по его словам, сложности появились у ресторанов, не имеющих веранд и не работающих навынос.

«В Москве уже введены отсрочки до конца года по арендным платежам за третий квартал для предприятий, арендующих помещения у города. И воспользоваться такой возможностью смогут почти 1,2 тысячи рестораторов», — отметил Ефимов.

Он напомнил, что мэр Москвы Серей Собянин подписал постановление о поощрении заведений, выполняющих вакцинацию сотрудников.

Первые 100 организаций и предпринимателей, у которых привьются 60% работников, получат гранты в 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.

Ресторанам и кафе, соблюдающим требования по QR-кодам, выделят гранты на компенсацию 100% затрат по коммунальным услугам в третьем квартале, а предоставят их в четвертом квартале.