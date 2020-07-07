Тысячи огромных слизней заполонили улицы Таллина

Тысячи огромных слизней заполонили сады, парки и другие общественные места Таллинна. Местные жители сравнили это явление с нашествием инопланетян из фантастических фильмов.

Уточняется, что моллюски достигают 18 сантиметров в длину. Первые «партии» заметили сразу после того, как в городе прошли сильные ливни. Для отлова брюхоногих моллюсков граждане используют большие фонари и другие яркие источники света. Начинать ловить слизней приходится рано утром, сообщает «Русская планета» со ссылкой на Postimees.

Некоторые жители города помещают моллюсков в стеклянные банки и заливают их уксусом. Еще один способ борьбы с брюхоногими — уничтожение их разрезанием пополам ножницами. Специалисты заявили, что такой способ не имеет никакого смысла. Отмечается, что внутри слизней находятся тысячи яиц, которые в результате вылупятся на территории Таллина.

Правительство города заявило, что выделит денежную поддержку тем землевладельцам, которые своими силами борются с вредителями на собственных участках.